В Калининграде полицейские обнаружили три «резиновые» квартиры

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В Калининграде генеральный директор организации попалась на фиктивной регистрации иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

50-летняя руководитель одного из ООО зарегистрировала в трех квартирах 30 иностранцев. Участковые провели осмотр жилых помещений, а также опросили соседей и выяснили, что постояльцы никогда там не проживали, а домовладелица и не планировала их у себя селить.

На женщину завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина»..