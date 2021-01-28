Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Калининграде полицейские обнаружили три «резиновые» квартиры

На злоуиышленницу завели уголовное дело
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий
.

.

Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде генеральный директор организации попалась на фиктивной регистрации иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

50-летняя руководитель одного из ООО зарегистрировала в трех квартирах 30 иностранцев. Участковые провели осмотр жилых помещений, а также опросили соседей и выяснили, что постояльцы никогда там не проживали, а домовладелица и не планировала их у себя селить.

На женщину завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина»..