Калининградец оплатил 60-тысячный штраф, чтобы продать земельный участок

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Запрет на регистрационные действия с земельным участков побудил жителя Правдинска погасить задолженность по административным штрафам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Горожанин регулярно нарушал Правила дорожного движения и накопил административные штрафы на 60 тысяч рублей. Выплачивать штрафы добровольно он не хотел, поэтому судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении недвижимости, принадлежащей должнику.

Запланировав сделку по продаже своего земельного участка, мужчина был неприятно удивлен — оказалось, что продать имущество он сможет, только когда погасит задолженность в полном объеме.

Чтобы не упустить покупателя, должник выплатил 60 тысяч рублей в пользу взыскателя. Деньги уже поступили в консолидированный бюджет.