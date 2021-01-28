В Калининграде объявили в розыск пропавшую 15-летнюю школьницу

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Калининграда объявила в розыск 15-летнюю Софию Клявину. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 23 января девочка ушла из дома на улице Крылова и до настоящего времени не вернулась.

Ее приметы: на вид 17-18 лет, рост 167 см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светлые, убраны в хвост. Имеет шрам на плече.

Была одета: крутка темно-зеленого цвета укороченная, брюки черного цвета с серыми полосками, полуботинки спортивного вида серебристого цвета.

Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: +7 (40151) 3-07-68, 3-07-69 либо 02, 102.