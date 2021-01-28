В Краснознаменском районе в ДТП погиб водитель «Опеля»

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ДТП с погибшим произошло в Краснознаменском районе в среду, 27 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На 9-м километре автодороги «Краснознаменск-Зеленолесье-Зеленодолье» 59-летний водитель «Опеля» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген». Водитель «Опеля» скончался на месте ДТП до приезда медиков.

В ГИБДД сообщили, что по факту неудовлетворительно состояния проезжей части возбуждено административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.