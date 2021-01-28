91 пенсионер, 8 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 198 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 179 случаев ОРВИ, 14 случаев пневмоний и 5 бессимптомных форм заболевания.

Среди заболевших:

- 91 пенсионер;

- 8 медицинских работников;

- 3 работающих на промышленных предприятиях;

- 10 сотрудников образовательных учреждений;

- 2 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- работник предприятия сферы ЖКХ;

- сотрудник банка;

- 2 сотрудника организаций культуры и досуга;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 33 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- ребёнок до года;

- 8 учащихся (Школы 6, 38, 56, 9, 29, 47, гимназия 40 Калининград);

- 6 воспитанников д/с при гимназии 22, д/с 2, д/с 111, д/с 100, д/с 134 Калининград;

- 2 Студента (БФУ, КГТУ);

- 15 неработающих.