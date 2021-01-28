Калининград и Новосибирск свяжет прямое авиасообщение

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Авиакомпания «S7 Airlines» с начала июня планирует начать выполнять прямые регулярные рейсы из Калининграда в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Рейсы запланированы в рамках действия летнего расписания до конца сентября и будут выполняться один раз в неделю (ориентировочно, по средам» на воздушных судах Airbus А320 в компоновке 164 пассажирских кресла.

Вылет из Калининграда – в 11:40, прибытие в Новосибирск – в 21:50.

Вылет из Новосибирска – в 09:55, прилет в аэропорт «Храброво» - в 10:40. Время в пути составит примерно 5 часа. Для всех аэропортов время вылета/прилета указано местное.