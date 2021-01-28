На Мамоновском направлении изменяется расписание и маршрут пригородных поездов

. Фото: Александр Подгорчук

С 6 февраля по 20 марта после отправления с Южного вокзала пригородные поезда в направлении Мамоново будут следовать не через о.п. Киевская, а через о.п. 4 км (улица Муромская) на станцию Голубево и далее по маршруту со всеми остановками. Об этом сообщает пресс-служба КЖД. Соответственно поезда, следующие из Мамоново, после станции Голубево проследуют до Южного вокзала через о.п. 4км.

В связи с этим корректируется и расписание пригородных поездов. По рабочим дням утренний поезд из Мамоново будет отправляться на 10 минут раньше, чем в действующем расписании – в 6:20 (время прибытия на Южный вокзал – 7:37), а вечерний – на 10 минут позже (время отправления из Мамоново 19:55). На 10 минут позже будет отправляться и вечерний поезд с Южного вокзала в Мамоново – в 18:20.

С 6 февраля по 20 марта по единому билету (пригородный поезд + автобус) будет организован подвоз автобусами пассажиров с улицы Киевская до станции Голубево (и в обратном направлении).