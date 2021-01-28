Власти назвали «достаточно спокойной» обстановку по африканской чуме свиней в области

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В Калининградской области на протяжении более двух лет африканская чума свиней (АЧС) не регистрируется среди свиней и более одного года – в дикой фауне. Это дает возможность региону получить статус благополучного по АЧС. Об этом стало известно в ходе заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

«Эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней на территории региона достаточно спокойная. В то же время вызывает обеспокоенность ухудшение эпизоотической ситуации по АЧС в субъектах РФ и странах Европейского союза, граничащих с нашим регионом, сказал губернатор Антон Алиханов, отметив, что региональные власти предпринимают необходимые меры для поддержания стабильной эпизоотической обстановки.

Глава региона отметил, что если обстановка по африканской чуме свиней будет длительное время оставаться стабильной, свиноводческие предприятия области могут получить потенциальную возможность выйти на экспортные рынки.

«Считаю это очень серьезной задачей с точки зрения развития нашего экспортного потенциала», – подчеркнул Антон Алиханов.

По данным областного министерства сельского хозяйства, в 2020 году из-за вспышек опасного заболевания в наиболее крупных свиноводческих хозяйствах в России было уничтожению 390 822 свиней, общий ущерб превысил 1 миллиард рублей.