В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды

.
Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в четверг, 28 января, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 21:00 в Центральном районе отключено электричество по адресам:
пр-т Мира 101, 132а
ул. Лесопарковая 33, 40-42,41-59, 46-56
ул. Чапаева 35, 40, 41, 42, 45
ул. Энгельса 23, 28-40а, 45, 44-56, 51 (и котельная), 55-67, 73, 75
ул. Яблоневая аллея 21,29,30,34,36, 42-50
пер. Нахимова 3-11, 10, 12, 15.
ул. Чапаева 34а; ул. Энгельса 44-46, 51-55.
Холодное водоснабжение до 16:00 приостановлено в Центральном районе по адресам:
пр-т Мира 26
ул. Римского-Корсакова 1, 5-11
ул. Чайковского 31
ул. Ш. Руставели 6
ул. Воздушная 53-71, 66б-в, 70-76
туп. Зоологический 3-5, 8, 10.
До 18:00 в этом же районе воды не будет на ул. Генерал-лейтенанта Озерова 1-15, 4а, 17б; ул. Мусоргского 10; ул. Уральской 18.
В Ленинградском районе до 17:00 вода отключена на ул. Озёрная 2, 4.
Для установки водомерных узлов будет прекращена подача воды до 01:00 завтрашних суток сегодня с 19:00 в Центральном районе на ул. Грекова 2; с 21:00 – в Московском районе на ул. Летней 3 (ЦГКБ).