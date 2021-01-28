В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 28 января, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 21:00 в Центральном районе отключено электричество по адресам:

пр-т Мира 101, 132а

ул. Лесопарковая 33, 40-42,41-59, 46-56

ул. Чапаева 35, 40, 41, 42, 45

ул. Энгельса 23, 28-40а, 45, 44-56, 51 (и котельная), 55-67, 73, 75

ул. Яблоневая аллея 21,29,30,34,36, 42-50

пер. Нахимова 3-11, 10, 12, 15.

ул. Чапаева 34а; ул. Энгельса 44-46, 51-55.

Холодное водоснабжение до 16:00 приостановлено в Центральном районе по адресам:

пр-т Мира 26

ул. Римского-Корсакова 1, 5-11

ул. Чайковского 31

ул. Ш. Руставели 6

ул. Воздушная 53-71, 66б-в, 70-76

туп. Зоологический 3-5, 8, 10.

До 18:00 в этом же районе воды не будет на ул. Генерал-лейтенанта Озерова 1-15, 4а, 17б; ул. Мусоргского 10; ул. Уральской 18.

В Ленинградском районе до 17:00 вода отключена на ул. Озёрная 2, 4.

Для установки водомерных узлов будет прекращена подача воды до 01:00 завтрашних суток сегодня с 19:00 в Центральном районе на ул. Грекова 2; с 21:00 – в Московском районе на ул. Летней 3 (ЦГКБ).