В квартире на ул. Козенкова в Калининграде обнаружили мумифицированное тело мужчины

В квартире одного из домов на улице Майора Козенкова в Калининграде обнаружили мумифицированное тело 52-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-службе регионального следственного управления СК.

По данным ведомства, с конца декабря мужчина не выходил на связь. Накануне дверь в квартиру, закрытую изнутри, вскрыли аварийные службы. Тело мужчины с признаками давнего наступления смерти обнаружили на полу рядом со сгоревшим диваном.

По предварительной информации, смерть наступила месяц назад в результате отправления продуктами горения.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение.