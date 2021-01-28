Калининградский Центр цифрового образования детей «IT-куб» и «Ростелеком» договорились о сотрудничестве

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Соглашение о сотрудничестве директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Семёнов и начальник калининградского Центра цифрового образования детей «IT-куб» Владимир Родионов подписали 27 января. Документ закрепил намерения сторон вести совместную деятельность по обучению школьников Калининградской области IT-профессиям и основам цифровой экономики.

В течение ближайших трех месяцев на базе «IT-куба» будет создан класс «Ростелекома». Специалисты компании установят и подключат оборудование для обучения школьников навыкам сетевого и системного администрирования. Ребята научатся самостоятельно настраивать работу

облачного видеонаблюдения, элементов умного дома и других.

- У нашей компании есть свой онлайн-университет с большим банком обучающих фильмов, в том числе и про основы цифровой экономики. Есть очень хорошие материалы, рассчитанные на широкую аудиторию, где сложные вопросы мира цифры разъясняются на простом и понятном языке с хорошей визуализацией. Мы обязательно будем их использовать на совместных занятиях, - отметил Алексей Семёнов.

Владимир Родионов подчеркнул, что для Центра цифрового образования детей «IT-куб» очень важны партнерские отношения с такими компаниями как «Ростелеком»:

- С одной стороны, сотрудничество даст нам возможность быть в курсе актуальных трендов на рынке труда, получать информацию о востребованных компетенциях, с другой – принимать участие в выстраивании системы подготовки кадров для IT-отрасли. Мы знаем, что у «Ростелекома» и БФУ имени Канта есть успешный совместный проект «Молодая смена», направленный на повышение уровня квалификации поступающих на работу молодых специалистов. Мы можем начать готовить ребят для этого проекта, рассказывая об основах профессии уже со средней школы.

Сегодня «IT-куб» проводит обучение детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Федеральным оператором проекта является Фонд новых форм развития образования.