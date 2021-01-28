Светлане Сивковой присвоили звание «Почетный гражданин Калининградской области»

Светлана Сивкова. Фото: Александр КАТЕРУША

Светлане Сивковой, директору Музея Мирового океана в Калининграде присвоено звание «Почетный гражданин Калининградской области». Решение принято на прошедшем в четверг, 28 января, заседании областной Думы.

Как сообщает пресс-служба облдумы, Светлана Сивкова отмечена за исключительные заслуги перед Калининградской областью и ее жителями, способствующие развитию, повышению авторитета Калининградской области в Российской Федерации и за рубежом.

Светлана Сивкова работает в сфере культуры более 35 лет. Возглавляет Музей Миррового океана, являясь одной из его создательниц.

Звание «Почетный гражданин Калининградской области» является высшей наградой региона (не путать во званием «Почетный гражданин Калининграда»).

В предыдущие годы почетными гражданами области становились Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (2009), летчик-космонавт Алексей Леонов (2015).

Отметим, в 2007 году Светлане Сивковой было присвоено звание «Почетный гражданин Калининграда».