Убийцы пенсионера из Немана получили более 50 лет колонии на четверых

. Фото: Калининградский областной суд

В калининградском областном суде постановлен приговор в отношении четверых жителей Немана, жестоко убивших своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ночь на 22 января 2019 года двое мужчин и двое женщин выпивали в одной из квартир в Немане. Когда выпивка закончилась, они потребовали у находившегося в этой компании 65-летнего пенсионера деньги на покупку алкоголя и, получив отказ, стали угрожать ему физической расправой. Испугавшись, мужчина предложил пойти к нему домой, где у него находилась кредитная карта с деньгами.

Дойдя до своей квартиры, пенсионер попытался закрыть за собой дверь, не впуская подсудимых, однако одна из женщин помешала ему и дала возможность проникнуть всем внутрь. Там пожилого мужчину избили, а затем нанесли несколько ударов ножом и топором, положили тело на диван и подожгли.

Кроме того, на следующий день один из участников нападения взял топор и вернулся в квартиру, где они накануне распивали спиртное, где нанес находившейся там женщине удары топором по ногам, причинив ей тяжкий вред здоровью.

Приговором суда мужчины были признаны виновными и им назначено наказание в виде 14 и 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов, а женщинам назначено 8 лет 10 дней и 13 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.