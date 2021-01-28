В Калининграде на внеплановую уборку снега вывели 430 дворников

. Фото: Александр Подгорчук

Для уборки снега на дорогах и улицах Калининграда задействовано 58 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Снег в городе убирают 8 единиц комбинированной техники на базе КАМАЗа, 6 солевых установок на базе КАМАЗ, 4 единицы техники поливающей солевым раствором, 3 – экскаватора Бобкэт, 4 машины, оборудованные щетками и ковшами, два КАМАЗа – самосвала.

«За два часа снегопада на обработку улиц израсходовано 97 тонн соли. На внеплановую вечернюю уборку выйдут 430 дворников, также для расчистки лестниц, тротуаров, площадей привлекли мобильные бригады - около 90 человек», - заявили в пресс-службе мэрии, добавив, что после 20 часов, когда трафик в городе уменьшится, на дороги выйдет дополнительная техника.