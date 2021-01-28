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Синоптики прогнозируют еще один мощный снегопад в Калининграде

На дороги, похоже, лучше не выезжать
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Олег УКЛАДОВ

Снегопады, обрушившиеся на Калининград в четверг, принес в наши края циклон «Ларс». Cудя по всему, в ближайшее время стихия не отступит.

По данным порталов rp5.ru и "Яндекс.Погода", обильные осадки ждут нас сегодня вечером и в ночь на пятницу. Очередной мощный снегопад должен начаться в районе 23.00 и продлиться до 3-4 часов утра. Температура будет плавно понижаться до 5..-6 градусов ближе к рассвету. Это означает, что автомобилистам нужно не терять бдительности - на дорогах будет гололедица.

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