В Городскую больницу №2 Калининграда приобрели оборудование на 10 миллионов рублей

Как сообщает пресс-служба правительства области, оборудование приобрели для паллиативного отделения. Это стало возможным благодаря участию больницы в международном проекте по развитию хосписной и паллиативной помощи на приграничных территориях «Россия – Литва».

В стационар на улице Чапаева уже поступили аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса, видеоэндоскопический комплекс с колоноскопом и гастроскопом и другое современное оборудование. Его общая стоимость составила более 10 миллионов рублей.

В дальнейшем планируется приобрести мобильный рентген-аппарат, для того чтобы не перемещать тяжелого больного в кабинет диагностики, а выполнять исследование непосредственно в его палате. Помимо этого, в этом структурном подразделении ГБ №2 появится оборудование для подводки и последующей подачи кислорода в палаты и анализатор газов крови.