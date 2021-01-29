В Калининграде полицейские задержали мужчину, ограбившего пенсионера

Ограбление произошло в магазине на улице Левитана. По версии оперативников, 64-летний местный житель попросил троих молодых людей помочь ему положить деньги на телефон через терминал. Когда пенсионер доставал 500 рублей, один из незнакомцев заметил в кошельке потерпевшего пачку купюр и решил отобрать их. Пользуясь физической силой, мужчина забрал из кошелька 30 тысяч рублей и оттолкнул пожилого человека. Потерпевший обратился в полицию за помощью.

- Доверчивостью мужчины, который попросил помочь с оплатой через терминал воспользовался теперь уже фигурант уголовного дела. Двое его друзей, таких же крепких и молодых в тот вечер находились рядом с человеком, который отнял деньги и применил силу. Сейчас они в статусе свидетелей по статье «Грабеж», - рассказала - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая..

Похищенные деньги изъяты. Ведется следствие.