В Калининградской области из-за снежных завалов скорая не смогла приехать на вызов

За последние двое суток в Калининградской области выпало 11% месячной нормы осадков. В Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в Неманской районе неочищенная от снега дорога помещала экипажу скорой помощи вовремя приехать по вызову к пациенту. Инцидент произошел в поселке Маломожайское.

- Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, -отметили в прокуратуре. - Будет дана оценка полноты выполнения полномочий органами местного самоуправления, контролирующими органами и жилищно-коммунальными службами.

К счастью, несмотря на проблемы, медики все-таки смогли пробиться к пациенту и оказать ему необходимую помощь.