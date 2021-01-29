Во время пожаров в Ладушкине и Черняховске пострадали два человека

Возгорание произошло в девятом часу вечера четверга на мансардном этаже дома довоенной постройки на улице Комсомольской в городе Ладушкине.

- В двухкомнатной квартире выгорела комната на площади 20 квадратных метров и в доме сгорела кровля на площади 75 квадратных метров, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. - Имеется пострадавший.

На место происшествия выезжали пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-23 ПСЧ-4 и СПСЧ в составе 14 человек и 3 единицы техники.

В 02.46 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Октябрьской в городе Черняховске. В одноэтажном жилом двухквартирном кирпичном доме с мансардным помещением произошло загорание в квартире на первом этаже на площади 50 квадратных метров. К сожалению, происшествие тоже не обошлось без пострадавшего.