В квартире на улице Фрунзе в Калининграде взорвался самогонный аппарат

Вызов с улицы Фрунзе поступил в четверг в 17.47. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, на кухне квартиры на седьмом этаже девятиэтажного дома произошла разгерметизация самогонного аппарата с последующим возгоранием паров.

- Огонь повредил потолочное покрытие, - уточнили в МЧС. - На место происшествия выезжали пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1 и ПСЧ-3 в составе 13 человек и 3 единицы техники, но возгорание было ликвидировано до прибытия сотрудников пожарной охраны.

Происшествие не обошлось без пострадавших, но и их число тяжесть травм не раскрываются.