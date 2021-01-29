Бьются везде: всего за час в Калининграде произошли уже 8 ДТП

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Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
Из-за снега и гололеда в Калининграде утром пятницу в течение часа произошли как минимум 8 ДТП.
Как сообщают в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области», автомобили столкнулись:
- на Московском проспекте
- на Южном обходе (перекресток с улицей Печатной)
- на Большой Окружной
- на перекрестке улиц Ямская и Энергетиков
- на пересечении улиц Суворова и Камская
- на перекрестке Судостроительной и Батальной
- на Аллее Смелых (2 ДТП)
Водители отмечают, что центральные улицы города в основном очищены от снега, но не всем это помогло избежать аварии.