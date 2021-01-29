Бьются везде: всего за час в Калининграде произошли уже 8 ДТП

. Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

Из-за снега и гололеда в Калининграде утром пятницу в течение часа произошли как минимум 8 ДТП.

Как сообщают в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области», автомобили столкнулись:

- на Московском проспекте

- на Южном обходе (перекресток с улицей Печатной)

- на Большой Окружной

- на перекрестке улиц Ямская и Энергетиков

- на пересечении улиц Суворова и Камская

- на перекрестке Судостроительной и Батальной

- на Аллее Смелых (2 ДТП)

Водители отмечают, что центральные улицы города в основном очищены от снега, но не всем это помогло избежать аварии.