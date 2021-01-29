В Калининграде на директора мебельной фирмы завели 10 уголовных дел за мошенничество

В Калининграде на исполнительного директора мебельной фирмы завели 10 уголовных дел по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

35-летняя злоумышленница заключала договоры с жителями на изготовление и поставку мебели, однако обязательств своих не выполняла.

«Подозреваемая уверяла клиентов, что поставки откладываются из-за проблем с ее бизнесом и пыталась сослаться на гражданско-правовые отношения предлагая обманутым людям обращаться в суд. Полицейские выяснили, что полученные от граждан деньги на мебельный завод так и не поступали, а похищались. Общий ущерб превысил 1 миллион рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД.

В настоящее время по уголовному делу проходят следственные действия.