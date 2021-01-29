В Колосовке школьник закидал камнями поезд «Ласточка»

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Инцидент случился во время зимних каникул, но известно о нем стало сейчас. На станции Колосовка школьник обкидал камнями электропоезд «Ласточка», который ехал из Светлогорска в Калининград. Пассажиры не пострадали, но в одном из вагонов оказалось разбито стекло.

Сотрудники ведомственной охраны и транспортной полиции, изучив запись видеорегистратора поезда, нашли хулигана.

«Им оказался ученик одной из местных школ. Собранные материалы направлены в образовательное учреждение для проведения воспитательной работы. В дальнейшем действиям подростка будет дана правовая оценка», - отметили в пресс-службе КЖД.

Калининградская железная дорога сообщает, что в 2020 году локомотивные бригады передали в дежурно-диспетчерскую службу 49 сообщений о нахождении несовершеннолетних в зоне движения поездов. Из-за появления подростков на ж/д путях машинисты поездов были вынуждены 9 раз экстренно останавливать составы. Четырежды пресекались попытки хулиганов обкидать поезда.