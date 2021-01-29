Полиция предупреждает калининградцев об ответственности за участие в несанкционированных акциях

. Фото: Александр Подгорчук

Калининградская полиция в ходе мониторинга социальных сетей выявила призывы к участию в несанкционированных акциях на предстоящих выходных. Региональное УМВД предупреждает, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной.

По данным полиции, калининградцев призывают участвовать в несанкционированных акциях на территориях, которые непосредственно прилегают к зданиям органов госвласти и экстренных оперативных служб, что прямо запрещено федеральным законом.

«Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к предусмотренной законом ответственности», - говорится в заявлении пресс-службы областной полиции.