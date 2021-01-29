В Калининградской области из-за гололеда произошло 3 ДТП с пострадавшими

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В четверг, 28 января, в Калининградской области произошло три ДТП с пострадавшими. Во всех случаях водители не учли метеорологические условия.

На автодороге «Зеленоградск -Приморск через Светлогорск» 65-летнии водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Ситроен». В результат аварии пенсионер получил телесные повреждения.

На улице Строительной в Гурьевске «Мерседес Е260» на скользко дороге занесло и автомобиль врезался «Мерседес Е220». В результате ДТП травмы получила водитель «Мерседес Е260», а так же 22-летнияя пассажирка «Мерседес Е220»

В Калининграде на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Полоцкой травмы получил водитель «Фольксвагена», который врезался в «Рено».