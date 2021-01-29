66 пенсионеров,8 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 195 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 159 случаев ОРВИ, 32 случаи пневмонии и 4 бессимптомных формы заболевания.
Среди заболевших:
- 66 пенсионеров;
- 8 медицинских работников;
- 11 работающих на промышленных предприятиях;
- 3 сотрудника образовательных учреждений;
- 16 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 7 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 4 работника с/х предприятий;
- 2 сотрудника банков;
- сотрудник организации по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник санатория;
- 39 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- учащийся школы 44 Калининград;
- 2 студента (БФУ, КИТИС)
- 21 неработающий