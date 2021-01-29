66 пенсионеров,8 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 195 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболевания 159 случаев ОРВИ, 32 случаи пневмонии и 4 бессимптомных формы заболевания.

Среди заболевших:

- 66 пенсионеров;

- 8 медицинских работников;

- 11 работающих на промышленных предприятиях;

- 3 сотрудника образовательных учреждений;

- 16 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 13 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 7 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 4 работника с/х предприятий;

- 2 сотрудника банков;

- сотрудник организации по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник санатория;

- 39 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- учащийся школы 44 Калининград;

- 2 студента (БФУ, КИТИС)

- 21 неработающий