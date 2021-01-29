Tele2 и vivo будут сотрудничать напрямую

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Vivo – глобальная высокотехнологичная компания, занимающая лидирующие позиции в создании инновационных продуктов и услуг в области мобильных коммуникаций. Компания занимает пятое место в мировом рейтинге производителей мировых смартфонов c долей 8,6% (по данным IDC за 2020 год), в Китае она сохраняет устойчивое второе место (согласно отчету Counterpoint). По данным компании, общая аудитория пользователей ее устройств достигает 350 млн человек.

Сильные позиции vivo на мировых рынках обусловлены наличием устройств со сбалансированным соотношением стоимости и функционала при высоком контроле качества, фокусом на инновациях и точным соответствием запросам целевой аудитории. Смартфоны vivo динамично наращивают присутствие в розничной сети Tele2: по итогам 2020 года продажи этих устройств выросли на 69% год к году в денежном эквиваленте.

- Мы приветствуем расширение нашего партнерства с Tele2 и считаем, что это сделает наши смартфоны еще более доступными для конечного потребителя, - отметил Сергей Уваров, коммерческий директор vivo Россия. - Нам близко стремление компании и к творческому и инновационному подходу к работе с клиентами.

В своем развитии vivo делает акцент на привлечении молодежной аудитории как наиболее активных пользователей услуг передачи данных. Производитель формулирует свою миссию так: «Не перестаем удивлять на пути к совершенству». Таким образом, атрибуты бренда Vivo соответствуют философии Tele2 – стремлению оператора поддерживать стиль жизни клиентов и сохранять статус трендсеттера на рынке.

- Прямые контракты на поставку – это часть стратегии по работе с вендорами абонентского оборудования, дающие импульс к развитию продаж во франчайзинговой рознице Tele2, прокомментировал Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2. - Мы рады заключить прямой контракт на поставку смартфонов с Vivo и закрепить успешно отлаженное техническое партнерство теперь и в розничной сети. Нам импонирует фокус vivo на высокотехнологичность устройств, подходы к работе с пользователями и цель задавать рыночные тренды. Наш партнер стремится привлекать молодежную аудиторию и делать жизнь клиентов неординарной. Услуги Tele2 также популярны среди поколения Z, мы меняем статус-кво в телекоме и устанавливаем новые правила, поддерживаем интересы абонентов. Нас многое объединяет, и это хороший фундамент для эффективной работы над продвижением цифрового образа жизни клиентов.