В Зеленоградске вор разобрал электрощит в строящемся доме

Полицейские задержали вора, который разобрал электрощит в строящемся доме в Зеленоградске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как установили оперативники уголовного розыска, ранее судимый 42-летний мужчина проник в подвал и разукомплектовал оборудование, которое на его счастье ещё не было подключено.

Злоумышленник похитили кабели, рубильник, трансформаторы, шину. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

Оперативники нашли похитителя, когда он залезал в очередной подвал, чтобы что-то украсть. На него завели уголовное дело по статье «Кража».