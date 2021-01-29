За сутки в Калининградской области из-за снегопада произошло 52 ДТП

. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининградской области из-за резкого ухудшения погодных условий за сутки произошло 52 ДТП без пострадавших. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Подавляющая часть аварий – это мелкие, незначительные столкновения автомобилей. В таких происшествиях водители могли самостоятельно оформить так называемый «Европротокол» не прибегая к помощи Госавтоинспекции, освободив проезжую часть, не создавая помех в движении другим участникам дорожного движения.

ГИБДД напоминает, что составление европротокола возможно, если в ДТП нет пострадавших, при наличии у обоих водителей действующего ОСАГО, один из участников подтверждает нарушение правил дорожного движения и свою вину в ДТП. Также, дорожное происшествие можно зарегистрировать самостоятельно через мобильное приложение «Помощник ОСАГО» в этом случае лимит выплат увеличивается до максимальной суммы 400 тысяч рублей.