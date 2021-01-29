«Не надо обижать пенсионеров»: Алиханов отменил ограничение числа поездок по карте «Волна Балтики»

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Ограничить количество льготных поездок пенсионеров и льготников власти Калининграда собирались с 1 февраля. Предполагалось, что проехать по карте «Волна Балтики» можно было бы только 60 раз в месяц. В ситуацию пришлось вмешаться губернатору. Сегодня Антон Алиханов заявил журналистам, что никакие лимиты вводиться не будут.

- Не надо пенсионеров обижать и я не дам, - заявил Алиханов. - Я, конечно, понимаю что у города Калининграда есть финансовые сложности и они пытаются тришкин кафтан натянуть, чтобы нигде ничего, извините, не выглядывало. Но если не хватает, значит, мы им отрежем кусочек материи. Я считаю, что пока ты не сделал работу по оптимизации внутри себя, процессы не выстроил правильно, на закупках не сэкономил, все что считаешь возможным, не трогай людей! Особенно, если это люди, которые заслужили жизненным путем правильного отношения и поддержки. Елена Ивановна (Дятлова, сити-менеджер - Ред.) ко мне на этот счет обратилась, и я городу помогу.

Губернатор объявил о том, что в «КалининградГорТрансе» пройдет комплексная проверка министерства контроля, чтобы найти резервы и оптимизировать работу предприятия и «прекратить смотреть в сторону кошельков горожан».

- Понимаю, почему город собирался на эту меру пойти, но я им этого сделать не дам, - заверил глава региона.