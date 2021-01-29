В калининградских больницах начали сокращать число коек для больных COVID-19

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В медицинских учреждениях Калининградской области начали сокращать число ковидных коек.

- Такие работы ведутся для постепенного восстановления плановой помощи, - объяснили в региональном оперативном штабе.

Всего на сегодняшний день для пациентов с коронавирусом и пневмониями готовы 1 838 мест. Заняты 1 213 ковидных коек и 340 для тех, у кого диагностирована пневмония. 31 пациент находится на аппарате ИВЛ.

Напомним, на протяжении шести последних суток число новых случаев коронавируса в нашей области не превышает 200.