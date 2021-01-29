В Калининграде уничтожат 900 контрафактных мячей «ADIDAS»

. Фото: Таможня Калининградской области

В Калининграде уничтожат партию китайских контрафактных мячей «ADIDAS». Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Ранее при проведении таможенного контроля морского контейнера, прибывшего из Китая с партией товара «Мячи надувные спортивные для игр в футбол, волейбол, баскетбол…», таможенники обнаружили 900 мячей с признаками незаконного использования товарного знака «ADIDAS».

Получив от законного правообладателя официальное заявление о том, что использование этого товарного знака и ввоз товара из Китая осуществляется без его согласия, таможня возбудила административное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака») в отношении организации-получателя.

Недавно областной Арбитражный суд признал мячи контрафактными и подлежащим уничтожению, а компании-получателю предстоит выплатить штраф 50 тысяч рублей.