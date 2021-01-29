Ночью в Калининградской области на пожарах погибли два человека

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В ночь на пятницу, 29 января, В Калининградской области в результате пожаров погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

В Ладушкине при тушении пожара в одной из квартир на втором этаже многоквартирного дома было обнаружено тело 67-летнего хозяина квартиры. Предположительной причиной возгорания является собственная неосторожность погибшего при курении. Соседи, почувствовав запах гари сообщили о происшествии в экстренные службы.

Кроме того, пожар произошел в двухквартирном жилом доме по улице Октябрьской в Черняховске. За помощью к соседям обратилась 60-летняя хозяйка загоревшейся квартиры, но при этом по какой-то причине затем женщина вернулась в горящую квартиру. Ее тело уже без признаков жизни обнаружили пожарные. Предположительной причиной смерти жительницы Черняховска является отравление продуктами горения. Очаг и причина возгорания устанавливаются.

Следователи уже провели осмотры места происшествия, также назначены необходимые судебные экспертизы, отметили в пресс-службе ведомства.