В Калининградской области выбрали лучшего врача года

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области подвели итоги конкурса на звание лучшего медицинского работника.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, участниками восемнадцатого по счету профессионального состязания врачей и четырнадцатого - по среднему медперсоналу стали 60 сотрудников лечебных учреждений со всего региона - 23 врача и 37 специалистов со средним медицинским образованием.

- По итогам рассмотрения конкурсных работ звания «Лучший врач - 2020» удостоен Юрий Герасимов, в течение 16 лет возглавляющий первое инфекционное (боксированное) отделение Областной инфекционной больницы и одновременно ставший победителем конкурса в профильной номинации, - сказали в пресс-службе.

Надо сказать, что именно это подразделение приняло первых пациентов с коронавирусом. Но еще до их поступления отделение под руководством Юрия Герасимова в кратчайшие сроки перестроилось для работы с COVID-19. Как отметили в региональном минздраве, благодаря профессионализму и умению Юрия Анатольевича эффективно организовывать все процессы в сложнейших условиях персонал работает четко и слаженно.