Больше всего в Калининграде подорожали помидоры и огурцы

В Калининградстате сообщили о подорожавших и подешевевших продуктах в декабре прошлого года.

Так, в течение месяца ожидаемо продолжали расти в цене сезонные огурцы и помидоры. В число лидеров по росту цен попал также виноград и куриные яйца, индекс цен на которые вырос в декабре на 16,49%. Если говорить об обратной тенденции, то снижался наиболее заметно за месяц индекс цен на дорожавший ранее сахар, картофель и мороженые кальмары.

Рассказали в Калининградстате и о динамике цен в регионе в прошлом году.

- В лидерах товаров, подорожавших наиболее заметно за год, - гречневая крупа, сахар-песок, апельсины, морковь и помидоры. Снижение годового индекса цен наиболее заметно коснулось картофеля, мороженых кальмаров, пшена и растворимого кофе, - отметили в ведомстве.