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Трагедия в Черняховске: 60-летняя женщина погибла в огне, спасая своих собак

Ей удалось вынести из пожара всех питомцев
Кирилл Алексеев
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Фото: СОЦСЕТИ

Накануне произошла трагедия в Черняховске.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, в ночь на пятницу на улице Октябрьской загорелся двухквартирный кирпичный дом с мансардой. Пламя охватило квартиру площадью 50 квадратных метров. Тушить огонь отправились расчёты пожарно-спасательных частей № 11 и 13.

Полицейские установили, что 60-летняя хозяйка дома сушила на печке тряпки, они загорелись. Женщина бросилась спасать собак, которые у нее жили.

- Соседи видели, как она металась из дома во двор и выносила животных. Ей удалось спасти всех питомцев, однако сама хозяйка погибла, - добавили в пресс-службе.

ЧП