Автобусный таран: Появилось видео массового ДТП на проспекте Мира

Момент автобусного тарана Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

28 января Центральный район Калининграда встал в огромной пробке из-за массового ДТП. Автобус, протаранивший утром такси, внедорожник и маршрутку, перекрыл половину проспекта Мира в районе зоопарка. А вечером 29 января в сообществе автомобилистов Калининградской области появилось видео аварии, на котором видно, что автобус был далеко не первым участником происшествия – за несколько секунд до него в таране поучаствовало маршрутное такси.

Все началось с остановившейся на границе двух автомобильных полос легковушки. Из-за сильного снегопада и скользкого асфальта водитель следовавшей за ней маршрутки не смог справиться с управлением, машину занесло, и она стала первым участником свалки. Через несколько секунд на арену вышел автобус. Ровно на том же месте его занесло, и он протаранил все ту же припаркованную легковушку, затем внедорожник, а потом злополучную маршрутку.

В результате все полосы движения в сторону Центрального парка встали на несколько часов.