В Славске мужчина стащил 30 тысяч рублей из незапертого автомобиля

В Славске в полицию поступило заявление от местного предпринимателя, который сообщил, что из его автомобиля были похищены 30 000 рублей. Оказалось, что кража произошла, когда бизнесмен объезжал принадлежащие ему торговые точки для сбора прибыли.

- Остановившись около одного из магазинов, горожанин вышел из автомобиля, оставив его не запертым, - сообщает подробности пресс-служба УМВД по Калининградской области. - Проходящий мимо злоумышленник заметил лежащую на панели крупную сумму денег. Обнаружив, что машина открыта, подозреваемый похитил наличные и скрылся.

Личность подозреваемого была оперативно установлена, его доставили в отдел полиции. 24-летний мужчина дал признательные показания и сообщил, что деньги потратил на спиртное и женщин. Теперь за кражу он может получить 2 года лишения свободы.