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Коронавирус Covid-19

В Калининградской области за сутки выявлено 192 случая коронавируса

Это на 3 случая меньше, чем днем ранее
Иван МАРКОВ
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В регионе на три случая заражения меньше, чем в пятницу

В регионе на три случая заражения меньше, чем в пятницу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за сутки выявлено 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом, в регионе с начала эпидемии зарегистрировано 23 890 случаев инфицирования.

В России за последние сутки выявлено 19 032 новых случая коронавируса в 85 регионах (с начала эпидемии выявлено уже 3 832 080 случаев). За весь период выписано по выздоровлению 3 279 964 человека.