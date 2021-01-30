В Калининградской области за сутки выявлено 192 случая коронавируса

В регионе на три случая заражения меньше, чем в пятницу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за сутки выявлено 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом, в регионе с начала эпидемии зарегистрировано 23 890 случаев инфицирования.

В России за последние сутки выявлено 19 032 новых случая коронавируса в 85 регионах (с начала эпидемии выявлено уже 3 832 080 случаев). За весь период выписано по выздоровлению 3 279 964 человека.