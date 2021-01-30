68 пенсионеров и 2 ребенка до трех лет: Кто за сутки заболел коронавирусом в Калининградской области

Бессимптомных форм заболевания всего 4 Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 192 случая коронавирусной инфекции. Из них, по данным регионального штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, 161 пациента с симптомами ОРВИ, 27 – с пневмонией и у 4 бессимптомная форма заболевания.

Среди заболевших:

- 68 пенсионеров, в том числе 44 старше 65 лет;

- 5 медицинских работников;

- 8 работающих на промышленных предприятиях;

- 9 сотрудников образовательных учреждений;

- 14 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 1 сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- 1 работник с/х предприятия;

- 5 сотрудников банков;

- 3 сотрудника учреждений сферы культуры и досуга;

- 1 сотрудник санатория;

- 1 вахтовик;

- 1 сотрудник охранного предприятия;

- 29 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 ребенка до 3 лет;

- 9 учащихся (школа №33, гимназия №32, лицей №40, ШИЛИ Калининград, Классическая школа Гурьевска, Храбровская школа, гимназия №2 Черняховска, Междуреченская школа, школа №5 Балтийска);

- 1 студент БФУ;

- 6 воспитанников д/с 55, 87, 116, 76 Калининград, д/с 2 Приморск, д/с 1 Балтийск;

- 21 неработающий.