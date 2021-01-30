68 пенсионеров и 2 ребенка до трех лет: Кто за сутки заболел коронавирусом в Калининградской области

Бессимптомных форм заболевания всего 4
Фото: Артем КИЛЬКИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 192 случая коронавирусной инфекции. Из них, по данным регионального штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, 161 пациента с симптомами ОРВИ, 27 – с пневмонией и у 4 бессимптомная форма заболевания.
Среди заболевших:
- 68 пенсионеров, в том числе 44 старше 65 лет;
- 5 медицинских работников;
- 8 работающих на промышленных предприятиях;
- 9 сотрудников образовательных учреждений;
- 14 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 1 сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- 1 работник с/х предприятия;
- 5 сотрудников банков;
- 3 сотрудника учреждений сферы культуры и досуга;
- 1 сотрудник санатория;
- 1 вахтовик;
- 1 сотрудник охранного предприятия;
- 29 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 ребенка до 3 лет;
- 9 учащихся (школа №33, гимназия №32, лицей №40, ШИЛИ Калининград, Классическая школа Гурьевска, Храбровская школа, гимназия №2 Черняховска, Междуреченская школа, школа №5 Балтийска);
- 1 студент БФУ;
- 6 воспитанников д/с 55, 87, 116, 76 Калининград, д/с 2 Приморск, д/с 1 Балтийск;
- 21 неработающий.