Из-за снегопада и восьми аварий Калининград встал в восьмибалльных пробках

Автомобилистам иногда лучше просто посидеть дома Фото: Яндекс.Пробки

Несмотря на выходной день, Калининград встал в восьмибалльных пробках (по данным сервиса «Яндекс.Пробки»). Причин две: снегопад и спровоцированные им аварии.

В 13:00 сервис фиксирует сразу 8 дорожно-транспортных происшествий:

- на улице Менделеева (недалеко от поворота на проспект Победы);

- на улице Горького (у кольцевой развязки);

- на улице Тельмана (у перекрестка с улицей Гоголя);

- на Ленинском проспекте (у поворота на улицу Житомирскую);

- на Литовском Валу (у казармы Кронпринц);

- на улице Дачной;

- на Восточной эстакаде (у поворота на Московский проспект);

- на Аллее Смелых (у поворота на Большую окружную).

Автомобилисты отмечают, что давно не сталкивались с таким явлением в субботу.