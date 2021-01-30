Из-за снегопада и восьми аварий Калининград встал в восьмибалльных пробках

Автомобилистам иногда лучше просто посидеть дома
Фото: Яндекс.Пробки
Несмотря на выходной день, Калининград встал в восьмибалльных пробках (по данным сервиса «Яндекс.Пробки»). Причин две: снегопад и спровоцированные им аварии.
В 13:00 сервис фиксирует сразу 8 дорожно-транспортных происшествий:
- на улице Менделеева (недалеко от поворота на проспект Победы);
- на улице Горького (у кольцевой развязки);
- на улице Тельмана (у перекрестка с улицей Гоголя);
- на Ленинском проспекте (у поворота на улицу Житомирскую);
- на Литовском Валу (у казармы Кронпринц);
- на улице Дачной;
- на Восточной эстакаде (у поворота на Московский проспект);
- на Аллее Смелых (у поворота на Большую окружную).
Автомобилисты отмечают, что давно не сталкивались с таким явлением в субботу.