Экзотическое ДТП в Калининграде: Трамвай-техничка «забодал» внедорожник

Самое экзотическое ДТП субботы Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В субботу 30 января ДТП в Калининграде случались каждый час. Еще до обеда произошло больше десятка столкновений из-за снегопада, с которым не справлялись коммунальные службы мэрии города. Происходили и экзотические аварии. Так, на перекрестке Советского проспекта и улицы Нарвской трамвай-техничка, расчищавший от снега рельсы, «забодал» внедорожник «Митсубиши L-200». Фото дорожного инцидента опубликовали очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области.

К 15:00 пробок в городе стало меньше, однако согласно сервису «Яндекс.Пробки», в Калининграде на тот момент было 3 ДТП: на Московском проспекте (у поворота на Восточную эстакаду), на Ленинском проспекте (у поворота на улицу Краснооктябрьскую) и на Большой Окружной (в районе Гурьевского кольца).