В пятницу в Калининградской области произошло 4 ДТП с пятью пострадавшими

В пятницу 29 января в Калининградской области произошли 4 ДТП с пятью пострадавшими. Как сообщила «Комсомолке» пресс-служба УМВД по Калининградской области, 3 аварии случились в самом Калининграде.

Первая – в 8:30 на Большой окружной. Столкнулись «Фольксваген», следовавший со стороны улицы Аллея Смелых в направлении улицы Печатной и выехавший на встречную полосу, и «Опель». В результате ДТП пострадали 18-летний водитель и 54-летний пассажир «Опеля».

Вторая - в 15:40 на Московском проспекте. В этот раз троллейбус маршрута №2 под управлением 32-летнего водителя, резко затормозил на одной из остановок, из-за чего упала 63-летняя пассажирка. В результате ДТП женщина получила травмы.

Третья - в 00:30 на Московском проспекте. Женщина-водитель, не имеющая прав на управление транспортными средствами и в состоянии алкогольного опьянения съехала на «Ленд Ровере» в кювет в районе мотеля «Балтика». В результате ДТП водитель получила телесные повреждения.

Четвертое ДТП случилось в 16:00 на 15 километре Мамоновского шоссе между Ладушкином и Прибрежным. «Мазда» под управлением 49-летнего водителя наехала на придорожное дерево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП водитель госпитализирован.