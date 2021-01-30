Антон Алиханов пообещал начать строительство детского сада в поселке Луговой

В субботу 30 января губернатор Антон Алиханов опубликовал в своем инстаграме отчет о рабочей поездке по четырем стройплощадкам. Выезд был на строительство детского сада по улице 3-го Белорусского фронта, на стройку дополнительного корпуса детского сада №125 на улице Мариенко, на стройплощадку школы на улице Рассветной и на площадку строящейся поликлиники на улице Согласия.

В комментариях под этим одна из жительниц спросила, планируется ли в этом году начать строительство детского сада в поселке Луговой.

- Да, будут, - ответил Алиханов. - В этом году хотим подписать концессию на строительство. Работаем уже над этим. Земельный участок муниципалитету передан под эти нужды.

Комментаторы усомнились, что строительство начнется уже в этом году и напомнили, что неплохо было бы задуматься и о строительстве школы в разрастающемся поселке-пригороде.