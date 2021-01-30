«Никто не сидит сложа руки»: Елена Дятлова прокомментировала уборку снега в Калининграде

Калининградский снегопад Фото: Иван МАРКОВ

В субботу 30 января Калининград опять завалило снегом, из-за чего город снова встал в пробках, а пешеходы начали «буксовать» на тротуарах. По традиции, комментаторы в соцсетях набросились на коммунальные службы, якобы не справляющиеся с уборкой улиц. Им на своей странице в фейсбуке ответила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Из окна моего кабинета город выглядит так же, как и из окна вашего дома, - написала она. - Я и мои коллеги, которые сейчас на рабочих местах, видим, что улицы засыпало снегом. И мы готовы убирать, но уверена, что вы согласитесь со мной, что мы должны делать то, что эффективно. Так что сейчас, когда снегопад только закончился, спецтехника и дворники уже вышли расчищать дороги и тротуары. И никто не сидит сложа руки, сегодня уже нескоро раз в перерывах между снегопадами «Чистота» выходила на уборку.

Дятлова добавила, что уборка в первую очередь началась на улицах с наибольшим автомобильным и пешеходным трафиком.

- Но будем стараться расчистить снег как можно быстрей во всем городе,- добавила Дятлова.