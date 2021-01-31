Паром «Маршал Рокоссовский» для линии Усть-Луга – Балтийск проходит швартовные испытания

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Автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский», который строится для линии Усть-Луга – Балтийск, начал проходить проходит швартовные испытания. Как сообщает пресс-служба Росмотрпорта, рамках испытаний пройдут проверку основные общесудовые системы и главная энергоустановка. Параллельно с пусконаладочными работами продолжается отделка жилых и служебных помещений.

Окончание швартовных испытаний намечено на апрель 2021 года.

Экологичный 200-метровый паром «Маршал Рокоссовский» имеет ледовый класс Arc4. Два двухтопливных главных двигателя мощностью по 6 000 кВт используют в качестве топлива сжиженный природный газ или дизельное топливо с низким содержанием серы. Это позволит уменьшить выбросы в атмосферу углекислого газа на 20-30%, оксидов азота – свыше 90%, оксидов серы и сажи – на 100% по сравнению с аналогичными судами на традиционном тяжелом топливе.

Помимо «Маршала Рокоссовский», для железнодорожной паромной переправы «Усть-Луга – Балтийск строится паром «Генерал Черняховский».