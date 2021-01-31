В Калининграде трое мужчин ворвались в квартиру и ограбили хозяйку

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемым в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Росгвардейцы получили сообщение о нападении на улице Серпуховском и выдвинулись на место происшествия. Хозяйка квартиры рассказала, что в ее жилище ворвались трое неизвестных мужчин, избили и, угрожая предметом похожим на нож, забрали мобильный телефон.

Полученные приметы преступников были переданы всем дежурным нарядам. Спустя непродолжительное время, мужчины схожие по приметам с подозреваемыми, были обнаружены на улице Эльблонгской. Заметив патрульный автомобиль, злоумышленники предприняли попытку скрыться, но были задержаны сотрудниками Росгвардии.

Их доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств случившегося.