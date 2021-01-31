Жителя Черняховска будут судить за мошенничество с кредитом

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В Черняховске местного жителя будут судить за мошенничество с кредитом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

43-летний мужчина при заключении кредитного договора на сумму около 80 тысяч рублей, указал в анкете ложные сведения о месте работы и уровню доходов, которые позволили получить кредит. Возвращать деньги банку горожанин не планировал.

В ходе расследования черняховец признал вину и добровольно возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Черняховский городской суд.