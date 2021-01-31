В Калининграде началась несанкционированная акция протеста

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В Калининграде в воскресенье, 31 января, началась несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Несколько сотен сторонников оппозиционера собрались у ТЦ «Плаза» около 12 часов, после этого направились по Ленинскому проспекту к площади Победы.

Охрану общественного прядка обеспечивают сотрудники полиции, которые с помощью громкоговорителей предупреждают собравшихся, что акция несанкционированная, и ее участникам грозит административная ответственность.

Отметим, что в пятницу, 29 января, региональное УМВД заявило, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к предусмотренной законом ответственности.