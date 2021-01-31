В Калининграде начались задержания участников несанкционированной акции протеста

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде начались задержания участников несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Сторонники Навального собрались около 12 часов у ТЦ «Плаза» и двинулись колонной к Площади Победы. Охранявшие порядок сотрудники полиции предупредили собравшихся, что акция несогласованная властями и является незаконной, а за участие в ней предусмотрена административная ответственность.

Колонна протестующих пришла на площадь, после чего сотрудники полиции задержали несколько человек. По предварительной информации, задержано не менее пяти человек.